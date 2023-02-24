Mark Nemeth kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mark Nemeth Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mark Nemeth adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mark Nemeth Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mark Nemeth 30 Eylül 1996 tarihinde Budapest şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mark Nemeth Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mark Nemeth, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Szentlőrinc SE futbol takımında oynamaktadır. Szentlőrinc SE takımına 21 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Mark Nemeth'nin Szentlőrinc SE ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mark Nemeth Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mark Nemeth isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mark Nemeth Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mark Nemeth futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Győr U17

1 Temmuz 2013 yılında Győr U19

1 Ocak 2015 yılında ETO FC Győr II

1 Temmuz 2015 yılında ETO FC Győr

11 Temmuz 2016 yılında Mosonmagyaróvár

30 Haziran 2017 yılında ETO FC Győr

26 Temmuz 2017 yılında Szentlőrinc SE

2 Temmuz 2019 yılında Pécsi MFC

21 Temmuz 2021 yılında Szentlőrinc SE

Mark Nemeth Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mark Nemeth şuan Szentlőrinc SE takımında oynamakta ve 34 numaralı formayı giymektedir.

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