Mark Nikhazi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mark Nikhazi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mark Nikhazi kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mark Nikhazi ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Mark Nikhazi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mark Nikhazi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mark Nikhazi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mark Nikhazi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mark Nikhazi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mark Nikhazi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mark Nikhazi 2 Şubat 1989 tarihinde Mosonmagyaróvár şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mark Nikhazi Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mark Nikhazi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

BFC Siófok futbol takımında oynamaktadır. BFC Siófok takımına 14 Şubat 2020 tarihinde katılmıştır. Mark Nikhazi'nin BFC Siófok ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mark Nikhazi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mark Nikhazi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Mark Nikhazi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mark Nikhazi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Temmuz 2004 yılında MTK U17

1 Temmuz 2006 yılında MTK U19

1 Temmuz 2008 yılında MTK Budapest

23 Temmuz 2013 yılında Diósgyőr

1 Eylül 2014 yılında Dunaújváros

30 Haziran 2015 yılında Diósgyőr

15 Ocak 2017 yılında MTK Budapest

25 Temmuz 2017 yılında Paksi FC

2 Şubat 2019 yılında III. Kerület

14 Şubat 2020 yılında BFC Siófok

Mark Nikhazi kimdir

Mark Nikhazi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mark Nikhazi şuan BFC Siófok takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

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Mark Nikhazi nereli

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