Mark Ohara kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mark Ohara Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mark Ohara adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mark Ohara Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mark Ohara 12 Aralık 1995 tarihinde Barrhead şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Aslen İskoçya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mark Ohara Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Arena Sports Management Ltd. yapmaktadır. Mark Ohara, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

St. Mirren FC futbol takımında oynamaktadır. St. Mirren FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mark Ohara'nin St. Mirren FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihinde bitmektedir.

Mark Ohara Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/markohara52/

Mark Ohara Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Mark Ohara isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mark Ohara Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mark Ohara futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Kilmarnock FC U20

1 Ocak 2013 yılında Kilmarnock FC

1 Temmuz 2016 yılında Dundee FC

1 Temmuz 2018 yılında Peterborough

24 Ocak 2019 yılında Lincoln City

31 Mayıs 2019 yılında Peterborough

2 Eylül 2019 yılında Motherwell FC

31 Mayıs 2020 yılında Peterborough

1 Temmuz 2020 yılında Motherwell FC

1 Temmuz 2022 yılında St. Mirren

Mark Ohara Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mark Ohara şuan St. Mirren FC takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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