Mark Oliver Roosnupp kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mark Oliver Roosnupp Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mark Oliver Roosnupp kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mark Oliver Roosnupp ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Mark Oliver Roosnupp kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mark Oliver Roosnupp Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mark Oliver Roosnupp adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mark Oliver Roosnupp Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mark Oliver Roosnupp 12 Mayıs 1997 tarihinde Tallinn şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Estonya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mark Oliver Roosnupp Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mark Oliver Roosnupp, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Napredak Krusevac futbol takımında oynamaktadır. FK Napredak Krusevac takımına 4 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Mark Oliver Roosnupp'nin FK Napredak Krusevac ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Mark Oliver Roosnuppboyu ve yaşı kaç

Mark Oliver Roosnupp Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mark Oliver Roosnupp isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Mark Oliver Roosnupp Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mark Oliver Roosnupp futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Nomme United

1 Ocak 2014 yılında Levadia II

1 Ocak 2015 yılında Levadia

3 Mart 2016 yılında Paide

31 Aralık 2016 yılında Levadia

4 Ocak 2023 yılında Napredak

Mark Oliver Roosnupp kimdir

Mark Oliver Roosnupp Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mark Oliver Roosnupp şuan FK Napredak Krusevac takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FC Nomme United (-2012)

Mark Oliver Roosnupp Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Estonya takımında 17 numaralı formasıyla 19 Kasım 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

Estonya U21 takımında 11 numaralı formasıyla 17 Ocak 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 17 maçta 1 gol atmıştır.

Estonya U19 takımında 11 numaralı formasıyla 26 Haziran 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 2 gol atmıştır.

Estonya U17 takımında 9 numaralı formasıyla 23 Mayıs 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 22 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Mark Oliver Roosnupp nereli

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