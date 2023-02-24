Mark Orosz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mark Orosz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mark Orosz kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mark Orosz ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Mark Orosz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mark Orosz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mark Orosz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mark Orosz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mark Orosz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mark Orosz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mark Orosz 24 Ekim 1989 tarihinde Kecskemét şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mark Orosz Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mark Orosz, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Ajka futbol takımında oynamaktadır. FC Ajka takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Mark Orosz'nin FC Ajka ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mark Orosz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mark Orosz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Mark Orosz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mark Orosz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

26 Ağustos 2004 yılında Ferencváros U17

1 Temmuz 2005 yılında Crotone U19

1 Ocak 2009 yılında FC Crotone

1 Ağustos 2009 yılında Arezzo

1 Ocak 2010 yılında Catanzaro

30 Haziran 2010 yılında Arezzo

1 Ağustos 2010 yılında Cavese

21 Şubat 2012 yılında Szeged

11 Temmuz 2012 yılında Ferencváros

18 Temmuz 2013 yılında Lombard Pápa

30 Haziran 2014 yılında Ferencváros

14 Ağustos 2014 yılında Dunaújváros

8 Şubat 2016 yılında Mezőkövesd

26 Temmuz 2017 yılında Soroksár

1 Temmuz 2021 yılında FC Ajka

Mark Orosz kimdir

Mark Orosz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mark Orosz şuan FC Ajka takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

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Mark Orosz nereli

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