Mark Pedersen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mark Pedersen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mark Pedersen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mark Pedersen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mark Pedersen 1 Ocak 2002 tarihinde doğmuştur. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Mark Jonas Garly Pedersen şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mark Pedersen Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mark Pedersen, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Naestved Boldklub futbol takımında oynamaktadır. Naestved Boldklub takımına 17 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Mark Pedersen'nin Naestved Boldklub ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mark Pedersen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mark Pedersen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Mark Pedersen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mark Pedersen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Naestved BK U19

17 Şubat 2021 yılında Naestved BK

Mark Pedersen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mark Pedersen şuan Naestved Boldklub takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.