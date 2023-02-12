Mark Reynolds kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mark Reynolds Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mark Reynolds adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mark Reynolds Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mark Reynolds 7 Mayıs 1987 tarihinde Motherwell şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen İskoçya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mark Reynolds Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mark Reynolds, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cove Rangers FC futbol takımında oynamaktadır. Cove Rangers FC takımına 19 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Mark Reynolds'nin Cove Rangers FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Mark Reynolds Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Mark Reynolds isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.25 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Mark Reynolds Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mark Reynolds futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2004 yılında Motherwell FC U20

1 Temmuz 2006 yılında Motherwell FC

1 Ocak 2011 yılında Sheff Wed

1 Ocak 2012 yılında Aberdeen FC

13 Mayıs 2012 yılında Sheff Wed

9 Ağu 2012 yılında Aberdeen FC

31 Ocak 2013 yılında Sheff Wed

31 Ocak 2013 yılında Aberdeen FC

31 Ocak 2019 yılında Dundee United

30 Mayıs 2019 yılında Aberdeen FC

1 Temmuz 2019 yılında Dundee United

19 Ocak 2022 yılında Cove Rangers FC

Mark Reynolds Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mark Reynolds şuan Cove Rangers FC takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

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