Mark Ridgers kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mark Ridgers Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mark Ridgers adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mark Ridgers Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mark Ridgers 9 Ağu 1990 tarihinde Inverness şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen İskoçya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mark Ridgers Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mark Ridgers, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Inverness Caledonian Thistle FC futbol takımında oynamaktadır. Inverness Caledonian Thistle FC takımına 3 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Mark Ridgers'nin Inverness Caledonian Thistle FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihinde bitmektedir.

Mark Ridgers Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/MarkRidgers

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Mark Ridgers Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Mark Ridgers isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 325 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Mark Ridgers Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mark Ridgers futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2007 yılında Hearts FC U20

1 Temmuz 2009 yılında Heart of Midl.

1 Kasım 2009 yılında East Fife

1 Aralık 2009 yılında Heart of Midl.

1 Temmuz 2010 yılında Airdrie United

1 Mayıs 2011 yılında Heart of Midl.

1 Temmuz 2011 yılında East Fife

1 Aralık 2011 yılında Heart of Midl.

1 Temmuz 2014 yılında St. Mirren

22 Eylül 2015 yılında Kilmarnock FC

4 Ocak 2016 yılında St. Mirren

29 Ocak 2016 yılında Orlando City B

1 Kasım 2016 yılında Kulüpsüz

3 Ocak 2017 yılında Partick Thistle

3 Temmuz 2017 yılında Inverness Cal.

Mark Ridgers Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mark Ridgers şuan Inverness Caledonian Thistle FC takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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