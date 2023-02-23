Mark Russell kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mark Russell Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mark Russell adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mark Russell Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mark Russell 22 Mart 1996 tarihinde Paisley şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. İskoçya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mark Russell Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mark Russell, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Portadown FC futbol takımında oynamaktadır. Portadown FC takımına 4 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Mark Russell'nin Portadown FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mark Russell Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mark Russell isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mark Russell Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mark Russell futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Greenock U20

1 Temmuz 2015 yılında Morton

7 Ağustos 2018 yılında Falkirk FC

25 Şubat 2019 yılında Finn Harps

1 Temmuz 2021 yılında Morton

2 Temmuz 2022 yılında Galway United

4 Ağustos 2022 yılında Portadown

Mark Russell Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mark Russell şuan Portadown FC takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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