Mark Stojinovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mark Stojinovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mark Stojinovic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mark Stojinovic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Mark Stojinovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mark Stojinovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mark Stojinovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mark Stojinovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mark Stojinovic 18 Mayıs 2005 tarihinde doğmuştur.  Slovenya uyrukludur.Gerçek adı da Mark Stojinović şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mark Stojinovic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Mark Stojinovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Celje U19 futbol takımında oynamaktadır. NK Celje U19 takımına - tarihinde katılmıştır. Mark Stojinovic'nin NK Celje U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

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Mark Stojinovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

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Mark Stojinovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mark Stojinovic şuan NK Celje U19 takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Mark Stojinovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Slovenya U17 takımında 5 numaralı formasıyla 6 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Mark Stojinovic nereli

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