Mark Strajnar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mark Strajnar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mark Strajnar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mark Strajnar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mark Strajnar 19 Aralık 2003 tarihinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Slovenya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mark Strajnar Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AR Sport Management yapmaktadır. Mark Strajnar, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Domzale futbol takımında oynamaktadır. NK Domzale takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mark Strajnar'nin NK Domzale ile sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihinde bitmektedir.

Mark Strajnar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mark Strajnar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mark Strajnar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mark Strajnar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında NK Domzale

Mark Strajnar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mark Strajnar şuan NK Domzale takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

Mark Strajnar Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Slovenya U21 takımında 15 numaralı formasıyla 26 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Slovenya U19 takımında 13 numaralı formasıyla 9 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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