Mark Szecsi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mark Szecsi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mark Szecsi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mark Szecsi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mark Szecsi 22 Mayıs 1994 tarihinde Eger şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mark Szecsi Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CMGroup yapmaktadır. Mark Szecsi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Debreceni VSC futbol takımında oynamaktadır. Debreceni VSC takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Mark Szecsi'nin Debreceni VSC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Mark Szecsi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mark Szecsi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mark Szecsi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mark Szecsi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Debrecen U17

1 Temmuz 2010 yılında Debrecen U19

1 Temmuz 2011 yılında Debrecen II

1 Ocak 2013 yılında Debrecen

21 Şubat 2014 yılında Kecskeméti TE

30 Haziran 2014 yılında Debrecen

1 Temmuz 2014 yılında Nyíregyháza

31 Aralık 2014 yılında Debrecen

8 Şubat 2016 yılında Nyíregyháza

6 Temmuz 2017 yılında Puskás AFC

5 Temmuz 2018 yılında Debrecen

30 Haziran 2019 yılında Puskás AFC

1 Temmuz 2019 yılında Debrecen

Mark Szecsi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mark Szecsi şuan Debreceni VSC takımında oynamakta ve 88 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Mark Szecsi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Tarnamérai KSZSE, Hevesi FC, Jászapáti VSE (-2006)

Macaristan U19 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 6 gol atmıştır.

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