Mark Tamas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mark Tamas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mark Tamas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mark Tamas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mark Tamas 28 Ekim 1993 tarihinde Székesfehérvár şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mark Tamas Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Score_ yapmaktadır. Mark Tamas, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sepsi OSK Sf. Gheorghe futbol takımında oynamaktadır. Sepsi OSK Sf. Gheorghe takımına 2 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Mark Tamas'nin Sepsi OSK Sf. Gheorghe ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Mark Tamas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mark Tamas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 550 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mark Tamas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mark Tamas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Videoton U17

1 Temmuz 2009 yılında Videoton U19

29 Temmuz 2011 yılında Puskás AFC U19

7 Ağustos 2012 yılında Videoton II

8 Temmuz 2013 yılında Puskás AFC

14 Temmuz 2015 yılında Diósgyőr

13 Şubat 2020 yılında Slask Wroclaw

2 Eylül 2022 yılında Sepsi OSK

Mark Tamas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mark Tamas şuan Sepsi OSK Sf. Gheorghe takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Mark Tamas Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Macaristan takımında 18 numaralı formasıyla 8 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Macaristan U21 takımında 4 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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