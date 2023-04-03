Mark Tom Scaron İ%C4%8D kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mark Tom Scaron İ%C4%8D Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mark Tom Scaron İ%C4%8D adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mark Tom Scaron İ%C4%8D Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mark Tom Scaron İ%C4%8D 28 Ocak 2006 tarihinde doğmuştur. Slovenya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mark Tom Scaron İ%C4%8D Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mark Tom Scaron İ%C4%8D, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Brinje Grosuplje U19 futbol takımında oynamaktadır. NK Brinje Grosuplje U19 takımına - tarihinde katılmıştır. Mark Tom Scaron İ%C4%8D'nin NK Brinje Grosuplje U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mark Tom Scaron İ%C4%8D Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mark Tom Scaron İ%C4%8D isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mark Tom Scaron İ%C4%8D Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mark Tom Scaron İ%C4%8D Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mark Tom Scaron İ%C4%8D şuan NK Brinje Grosuplje U19 takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Mark Tom Scaron İ%C4%8D Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Slovenya U17 takımında 3 numaralı formasıyla 13 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

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