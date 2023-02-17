Mark Zabukovnik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mark Zabukovnik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mark Zabukovnik adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mark Zabukovnik Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mark Zabukovnik 27 Aralık 2000 tarihinde doğmuştur. Slovenya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mark Zabukovnik Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Zmiya s.r.o yapmaktadır. Mark Zabukovnik, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Celje futbol takımında oynamaktadır. NK Celje takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mark Zabukovnik'nin NK Celje ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Mark Zabukovnik Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mark Zabukovnik isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mark Zabukovnik Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mark Zabukovnik futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında NK Radomlje

1 Temmuz 2022 yılında NK Celje

Mark Zabukovnik Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mark Zabukovnik şuan NK Celje takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Mark Zabukovnik Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Slovenya U21 takımında 19 numaralı formasıyla 2 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 1 gol atmıştır.

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