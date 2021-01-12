Mark Zuckerberg'in 'Gizlilik hakkınızdır' videosu büyük ilgi gördü!

Facebook kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg'in WhatsApp'ın tepki çeken gizlilik kararı sonrası ABD senatosunda Senatör Whip Durbin'e verdiği ifadeler herkesi hayrete düşürdü. Senatörün iki sorusuna da 'Hayır' cevabı veren Zuckerberg, gizliliğin herkesin hakkı olduğu anlar kameralara saniye saniye kaydedildi.