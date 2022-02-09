Marka Uzmanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Marka Uzmanı maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Marka Uzmanı pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Marka Uzmanı nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Marka Uzmanı olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Marka Uzmanı Maaşı Ne Kadar? 2022 Marka Uzmanı Maaşları

Marka Uzmanı maaşı ortalama olarak aylık 14375_TL'dir. En düşük Marka Uzmanı maaşı 8750_TL, En yüksek ise 20000_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Marka Uzmanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3359.16

Meslek Adı :

Marka Uzmanı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Yöneticiler Meslek Alt Ana Grubu :

Ticari Ve İdari Müdürler Meslek Grubu :

İş Hizmetleri Ve İdaresi İle İlgili Müdürler

Meslek Birim Grubu :

Başka Yerde Sınıflandırılmamış Düzenleyici Devlet İle İlgili Alanlardaki Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Lisans

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Marka tescilinde kullanılan mal ve hizmetlerin uluslararası sınıflandırma sistemine göre sınıflandırılmasını yapan, kelime ve şekil benzerliklerini araştıran, ret nedenlerini, tescil işlemleriyle ilgili yapılan itirazları ve coğrafi işaret başvurularını inceleyen uzman kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Marka Uzmanı; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Marka tescilinde kullanılan malların / hizmetlerin uluslar arası sisteme göre sınıflandırması ile marka örnekleri üzerinde şekilli elemanlarının sınıflandırılmasını yapmak,

b) Marka tescil başvurularının kelime benzerliği ile şekil benzerliği yönünden araştırmasını yapmak,

c) Marka tescil başvurularını ilgili mevzuat hükümlerinde yer alan mutlak ret nedenlerine göre incelemek, d) Marka tescil işlemleriyle ilgili olarak yapılan itirazları ve sunulan görüşleri incelemek,

e) Coğrafi işaret başvurularının şekli incelemesini yapmak,

f) Teknik yönü olan coğrafi işaret başvuruları için konusunda uzman kişi ve kuruluşlardan bilgi istenmesiyle ilgili yazılar hazırlamak,

g) Amirince verilen benzer nitelikteki diğer işleri yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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