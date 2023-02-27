Markas Beneta kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Markas Beneta Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Markas Beneta kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Markas Beneta ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Markas Beneta kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Markas Beneta Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Markas Beneta kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Markas Beneta Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Markas Beneta adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Markas Beneta Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Markas Beneta 8 Temmuz 1993 tarihinde Klaipėda şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Litvanya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Markas Beneta Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Markas Beneta, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Panevezys futbol takımında oynamaktadır. FK Panevezys takımına 7 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Markas Beneta'nin FK Panevezys ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Markas Beneta Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/markenzooo/

Markas Beneta Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Markas Beneta isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Markas Beneta Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Markas Beneta futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Klaipeda

1 Ocak 2012 yılında Zalgiris

1 Temmuz 2012 yılında Atlantas

31 Aralık 2012 yılında Zalgiris

11 Ocak 2013 yılında Atlantas

21 Şubat 2018 yılında Kauno Zalgiris

11 Şubat 2019 yılında JK Trans Narva

22 Ocak 2020 yılında Z. Sosnowiec

12 Ocak 2021 yılında Suduva

7 Ocak 2023 yılında Panevezys

Markas Beneta kimdir

Markas Beneta Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Markas Beneta şuan FK Panevezys takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Nacionalinė futbolo akademija (-2011)

Markas Beneta Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Litvanya takımında 5 numaralı formasıyla 26 Mart 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 0 gol atmıştır.

Litvanya U19 takımında 10 numaralı formasıyla 27 Haziran 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Markas Beneta nereli

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