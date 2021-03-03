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Market çalışma saatleri değişti mi 2021? İstanbul market çalışma saatleri

Normalleşme sürecine geçiş ile birlikte internette kullanıcılar tarafından en çok araştırılan konulardan biri de market saatleri oldu. Market çalışma saatleri değişti mi 2021? İstanbul market çalışma saatleri haberimizde yer almaktadır.

Market çalışma saatleri değişti mi 2021? İstanbul market çalışma saatleri

Yasakların yavaş yavaş kaldırılmaya başlanmasının ardından market saatleri birçok kullanıcın yanıtını aradığı soru oldu. Biz de kullanıcılar için Market çalışma saatleri değişti mi 2021? İstanbul market çalışma saatleri konularını araştırıp haberimize ekledik.

MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ DEĞİŞTİ Mİ?

İçişleri Bakanlığının 81 ildeki valiliklere gönderdiği "İşyerlerinin Çalışma Saatleri" konulu genelgeye göre market çalışma saatleri değişti. 

Market çalışma saatleri değişti mi 2021? İstanbul market çalışma saatleri

İSTANBUL MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ

Marketler için açılış-kapanış saatlerinin düşük, orta ve yüksek risk grubundaki illerde 07.00-20.00 saatleri arası olarak belirlendi.

İçişleri Bakanlığından gelen habere göre, açılış-kapanış saatlerinin daha önce belirlendiği işletmelerde açılış-kapanış saatleri; düşük, orta ve yüksek risk grubundaki illerde 07.00-20.00 saatleri arasında belirlendi.

Bu bilgiye göre İstanbul'daki marketler de 07.00-20.00 saatleri arasında hizmet verecek.

Market çalışma saatleri değişti mi 2021? İstanbul market çalışma saatleri

RİSK GRUBUNA GÖRE İLLER

Düşük risk grubunda yer alan iller; Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Uşak, Van.

Orta risk grubunda yer alan iller; Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Bartın, Bayburt, Bursa, Çankırı, Çorum, Denizli, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Malatya, Manisa, Nevşehir, Sivas, Tunceli, Yozgat.

Yüksek risk grubunda yer alan iller; Antalya, Ardahan, Artvin, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Düzce, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Mersin, Muğla, Niğde, Tekirdağ, Yalova, Zonguldak.

Çok yüksek risk grubunda yer alan iller;  Adıyaman, Aksaray, Amasya, Balıkesir, Burdur, Edirne, Giresun, Gümüşhane, Konya, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Tokat, Trabzon.

 

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