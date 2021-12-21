Döviz kurunda yaşanan dalgalanma sonrası zincir marketler ürün fiyatlarında yükselişe gitmişti. Özellikle bu durumu fırsata çeviren zincir marketler her gün, her ürüne yüzde 50''yi aşan oranda zam yapmıştı. Zamlar vatandaşın alım gücünü iyice zayıflatırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomiye yönelik yeni mevduat planını açıklaması sonrası dolar kuru 18 TL'den düşüşe geçti. Söz konusu düşüş sonrası vatandaşlar da marketlerde satılan ürünlerin fiyatlarında düşüş olup olmayacağını merak ediyorlar. Bizlerde Market fiyatları düşecek mi? Fiyatlar düşecek mi? sorularına yanıt verdik.

MARKET FİYATLARI DÜŞECEK Mİ? FİYATLAR DÜŞECEK Mİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni mevduat planı sonrası döviz kurunda yaşanan sert düşüş sonrası zincir marketlerin sattıkları ürünlerin fiyatlarında indirime gitmesi bekleniyor. Özellikle bu konuda denetimlerin artması beklenirken yapılacak olan indirimlerle vatandaşların cepleri ekonomik olarak rahatlayacak.

Öte yandan döviz kurunda artış olması durumunda ise zamların tekrar geleceği öngörülüyor. Kurdaki uzun süreli düşüş için güçlü ekonomi göstergelere ihtiyaç olduğu da unutulmamalıdır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısında enflasyona da değinerek şunları söyledi:

"Şu anda faizdeki indirimle beraber, evvel Allah zaman bunu gösterecek, birkaç ay sonra enflasyon da nasıl düşmeye başlayacak bunu hep beraber yaşayacağız.

Türkiye’nin geçtiğimiz 19 yıl nereden nereye geldiğini ve artık böyle bir ekonomik dönüşüme hazır olduğunu her fırsatta teorik çerçevesiyle, verileriyle örnekleriyle anlatıyoruz. Biz dün bu ülkede yönetime gelmedik. 19 yıl önce göreve geldiğimizde faiz neredeydi, enflasyon neredeydi ve biz faizi nereden nereye indirdik, enflasyonu nereden nereye çektik lütfen şöyle bir geçmişi incelesinler, baksınlar ve bunu da hangi yönetim yaptı bunu da görsünler. Biz yaptık ve şimdi yine aynısını biz yapacağız. Ve biz burada kalkıp da evet, ülkedeki ekonomi nedir, bundan anlamayanların ağzına bakacak hâlimiz yok. Biz yaşadık, biz uyguladık ve yaşayışımızla, uygulayışımızla da faizi de, enflasyonu da nereden nereye çektiğimiz ortada."