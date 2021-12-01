Türkiye'de vatandaşların sık sık alışveriş için tercih ettiği market zincirleri, fiyat biçilen poşetler için bir zam talebinde daha bulundu. Talep ardından çıkan haberler "Market poşetlerine zam mı geldi 2021? Market poşetleri ne kadar oldu 2021?" soru başlıklarını beraberinde getirdi. Haberimizde merak edilen market poşetlerinin yeni zam talebine yer verdik.

MARKET POŞETLERİNE ZAM MI GELDİ 2021? MARKET POŞETLERİ NE KADAR OLDU 2021?

2019 yılı itibarıyla ücretli poşet uygulamasıyla birlikte, market alışverişi sonrasında kullanılan poşetler 25 kuruştan satılıyordu. Geri kazanım katkı payına fayda sağlayan bu uygulamada, 25 kuruşun 15 kuruşu 'geri kazanım katılım payı' olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na ulaşıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 2022 yılı için poşet fiyatlarını değerlendirmek üzere taraflarla toplantı gerçekleştirdi. Bununla birlikte, Türkiye'nin önde gelen zincir marketlerinin temsilcileri "market poşet" fiyatlarının yüzde 100 zamlanarak, 2022 yılında 50 kuruşa satılmasını talep etti.