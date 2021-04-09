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  3. Market sahibinin zor anları! Aşırı rüzgar içi dolu dondurma dolabı uçurdu!

Market sahibinin zor anları! Aşırı rüzgar içi dolu dondurma dolabı uçurdu!

Antalya'nın Kepez ilçesinde bir markette bulunan bir reklam flaması ve içi dolu olan dondurma dolabı şiddetli rüzgarın etkisiyle bir anda marketin dışına doğru sürüklenmeye başladı. O sırada durumu gören market sahibi ve vatandaşlar dolabı ve flamayı yakalamak için uğraştı. O anlar ise kameraya anbean böyle yansıdı.

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09 Nisan 2021 Cuma 17:39
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