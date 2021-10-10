Market zincirinde üzücü görüntüler! Bebek bezlerinden sonra yağlara da alarm takıldı.

Twitter'da "denetle!" adında, işletme veya market açıklarını bulup kamuoyuna duyurma amacı ile kurulmuş sayfa, her geçen gün takipçileriyle marketlerden veya işletmelerden gelen skandal görüntüleri paylaşmaya devam ediyor. Söz konusu sayfa, geçtiğimiz yıl bebek mamalarına çalınmaması içn alarm takan market zincirlerinin şimdi de zeytin ve mısır yağlarına alarm taktığı görüntüleri takipçileriyle paylaştı.

YAĞLARA ALARM TAKILDI!

Twitter'da oldukça yüksek takipçisi olan sayfa, üzerinde alarmların takılı olduğu yağ şişelerini "Daha önce bebek mamaları ve çikolatalarda alarmları gündeme getirmiştik. Artık fiyatı 200₺’yi bulan 5 lt’lik zeytinyağılarında ve 100₺’lik mısır yağlarında alarmlar bulunuyor." notu ile paylaştı.