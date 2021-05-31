Marketlerde sigara satılıyor mu, satışı yasak mı? Marketlerde sigara satışı yasağı var mı? soruları şu sıralar internet mecrasında vatandaşlar tarafından sıklıkla aratılıyor. Biz de konuyla ilgili tüm bilgileri haberimizde derledik.

Alışveriş merkezleri (AVM) ve zincir marketler ile ilgili kuralları belirleyen yasa teklifi çalışmalarının geçtiğimiz günlerde hızlandırılması yönünde talimat veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ardından önümüzdeki hafta Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Bakanlık temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, ilgili milletvekilleri ile bir toplantı yapması bekleniyor.

MARKETLERDE SİGARA SATILIYOR MU, SATIŞI YASAK MI? MARKETLERDE SİGARA SATIŞI YASAĞI VAR MI?

Yapılacak toplantının sonuçlarından en çok merak edilen sigara satışlarının yasaklanıp yasaklanmayacağı konusu oldu. Hazırlanan ve toplantıda üstünden geçilecek taslakta ise bu konuyla ilgili olarak zincir marketlerde tütün mamulü başta olmak üzere mobilya, cep telefonu, elektronik eşya ve beyaz eşya satışı yapılamayacak. Ancak alanı bin 500 metre karenin üstünde ise bunların satışına izin verilebileceği belirtildi.

Henüz netleşmeyen bu karar ile ilgili kesin bilgi ise toplantı sonrası yapılacak açıklamanın ardından belli olacak.

PAZAR GÜNÜ KAPALI OLACAK MI?

Küçük esnafın ve çalışanların korunması açısından zincir marketler pazar günleri saat 11'den önce açılamayacak. Pazar günleri zincir marketlerin tamamen kapalı olması formülü de gündemde yer lıyor.



Haftanın bir günü AVM'lerin kapalı olması formülünün pandemide yaşanan sıkıntılar nedeniyle bir süre ertelenebileceği üzerinde duruluyor. Teklifte, mahalle bakkalları ve küçük esnafın korunması için bazı düzenlemeler yer alacak. Bunlardan biri mahalle bakkallarının 200 metre yakınında zincir market açılamaması olacak.



Aynı sokakta aynı zincirin birden fazla şubesi olamayacak. Market bulvar üzerinde ise iki yer arasında 2 kilometre mesafe kuralı uygulanacak. Nüfusu 2 binin altında olan yerlerde zincir market açılamayacak. Böylece köy bakkallarının kapanmasının önüne geçilecek.



Nüfus kriterine göre zincir marketlerin açılmasının sınırlandırılması da tartışılıyor. Örneğin, bir zincirin her 5 bin nüfusta bir market açabilmesi gibi. Böylece bazı yerlerde 100 metre ara ile aynı zincirin marketlerinin açılması önlenecek. Yeni açılacak AVM'ler arasında 5 kilometre mesafe konulacak.

