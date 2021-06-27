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  3. Marketlerde yeni dönem başlıyor! O ürünler depozitolu olacak... İade edene parasını geri ödenecek

Marketlerde yeni dönem başlıyor! O ürünler depozitolu olacak... İade edene parasını geri ödenecek

Ambalaj Atıklarının Yönetimi mevzuatı yenilendi. Yeni mevzuata göre 1 Ocak 2022 itibarıyla içecekler öncelikli olmak üzere belirlenecek diğer ambalajlı ürünler depozitolu olacak. 1 liraya satılan şişenin üzerinde yazan depozito ücreti, müşteri ürünü tükettikten ambalajını geri getirdiğinde iade edilecek.

Marketlerde yeni dönem başlıyor! O ürünler depozitolu olacak... İade edene parasını geri ödenecek

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Twitter'dan yaptığı paylaşımda  'Ambalaj Atıklarının Yönetimi Mevzuatı'nın yenilendiğini belirterek, çevrenin korunması ve koruma çalışmalarının geliştirilmesi ana amacı ile düzenlenen yeni mevzuatın hayırlı olmasını diledi. 

AMBALAJLI ÜRÜNLERDE YENİ DÖNEM

"Yeni yönetmelik ile tüm ambalaj atıkları Sıfır Atık Yönetmeliği hükümleri esas alınarak sıfır atık yönetim sistemi dahilinde toplanacak, geri kazanılabilir nitelikli ambalaj atıkları düzenli depolama tesislerine gönderilemeyecek." diyen Kurum, yönetmelik ile ambalaj ve ambalaj atıklarının yönetiminden sorumlu kişi veya kuruluşlar, bunların çevreye zararlı olabilecek etkilerinin azaltılması için gerekli tedbirleri almakla ve atık yönetiminden kaynaklanan her türlü çevresel zararın giderilmesi hususunda sorumlu olacaklarını belirtti. 

Marketlerde yeni dönem başlıyor! O ürünler depozitolu olacak... İade edene parasını geri ödenecek

1 OCAK İTİBARİYLE BAŞLAYACAK! 

Kurum açıklamasına şöyle devam etti:

Ambalajın ve ambalaj atığının üretiminden tasarımına, pazarlanmasından dağıtımına, yeniden kullanıma alınmasından geri kazanımına kadar tüm süreçlerde temiz ürün ve teknolojiler geliştirilerek çevresel risklerin azaltılmasına yönelik önleme faaliyetleri uygulanacak. 1 Ocak 2022 itibarıyla uygulanmaya başlayacak depozito sistemi ile içecekler öncelikli olmak üzere belirlenecek diğer ambalajlı ürünler depozito yönetim sistemi kapsamına alınacak"

Marketlerde yeni dönem başlıyor! O ürünler depozitolu olacak... İade edene parasını geri ödenecek

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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