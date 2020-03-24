Marketlerdeki müşteri ile otobüsteki yolcu sayılarına koronavirüs düzenlemesi

KIRKLARELİ Valiliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında marketlerin 09.00- 21.00 saatleri arasında metrekaresine göre belirli sayıda müşterilere hizmet vereceğini, şehir içi ve şehirler arası yolcu taşınan otobüslerde yüzde 50 kapasitesinde yolcu olabileceğini açıkladı.

Kırklareli Valiliği, İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs tedbirleri kapsamında marketler ile şehirler arası ve şehir içi yolcu taşımacılığında alınan ek önlemleri açıkladı. Açıklamada, birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan yeni tip koronavirüs (kovid­-19) salgını nedeniyle tüm dünyada can kaybı ve vaka sayısı artmaya devam ettiğini dikkat çekilerek, kovid-­19 salgınında en temel risk unsuru virüsün bulaşıcılığının yüksek, hızlı olması nedeniyle vatandaşları toplu olarak bulunduğu mekan ve alanlar olduğu belirtildi. Açıklamada, şöyle denildi:

"Devletimiz tüm kurumları ile bu salgının yayılması ve vatandaşlarımızın hayatlarını tehdit etmesini engellemek için umuma açık birçok yerin faaliyetlerinin durdurulması başta olmak üzere tedbir almakta ve bu kapsamda uyulması gereken kuralları belirleyerek vatandaşlarımızla paylaşmaktadır. Yaşanan salgının bir an önce engellenmesi için marketle şehir içi ve şehirler arası yolcu taşıma araçları için ilave tedbirlerin alınması gerekli görülmüştür. Bu kapsamda, il, ilçelerimizdeki tüm marketler 09.00- ­21.00 saatleri arasında hizmet verecektir. Market içindeki en fazla müşteri sayısı müşteriye doğrudan hizmet sunulan toplam alanın (depolar, idari bürolar vb. hariç) onda biri kadar olacaktır. Örneğin marketin müşterilerin hizmetine sunulan alanı 100 metrekare ise aynı anda içeride en fazla 10 müşteri olması gerekmektedir. Tüm marketler, hizmet alanı büyüklüğüne göre içeride bulunabilecek maksimum müşteri sayısını market girişlerine asılarak ilan edecekler, içeride belirlenen sayıda müşteri bulunması için gerekli tedbirleri alacaklardır. Market içinde belirlenen sayıda müşteri var ise içeriden müşteri çıkmadan başka müşteri içeriye alınmayacaktır. Marketler aynı zamanda içeriye girmek için bekleyen müşterilerin en az bir metre mesafe ile beklemeleri gerektiğini sürekli hatırlatacaklar, market girişinde görülecek şekilde bu hususu belirten afiş asacaklardır."

TAŞIMACILIKTA YÜZDE 50 KAPASİTE GETİRİLDİ

Açıklamada, şehir içi ve şehirler arası yolcu taşımacılığında taşınacak yolcu sayıları da belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı:

"İl, ilçelerimizdeki tüm şehir içi ve şehirler arası çalışan toplu taşıma araçları (şehirler arası yolcu otobüsleri dahil); araç ruhsatında belirtilen yolcu taşıma kapasitesinin %50'si oranında yolcu kabul edecekler; araç içindeki yolcuların oturma şekli mümkün olduğunca yan yana olanlarda bir koltuk boş, arka sıradakiler öndekinin çaprazı ve aynı sırada olanlarda bir koridor, diğeri cam kenarı gibi yolcuların birbirleriyle temasını engelleyecek şekilde olacaktır."

Kaynak: DHA