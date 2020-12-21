Markette genç kıza cinsel organını gösteren tacizci linç edildi

Cinsel taciz skandallarına bir yenisi daha eklendi. İngiltere'nin Birmingham şehrinde müşteri gibi markete giren kimliği belirsiz şahıs, bir şeyler çaldıktan sonra kadın müşterinin yanına giderek cinsel organını gösterdi. Çevrede bulunan 3 kişi tacizci adamı linç etti. Yere düşen adamın başına ve vücuduna beyzbol sopaları ile vuruldu.

İNKAR ETTİ

Darp edilen şahıs "Ben yanlış bir şey yapmadım" diyerek yalvarsa da grup adamı dövmeye devam etti.

SKANDAL OLAY DOĞRULANDI

Polis olaydan sonra hastaneye kaldırılan adamın, gittiği markette hırsızlık yaptığını ve daha sonra bir kadına cinsel organını gösterdiğini doğruladı.

TEPKİLERE NEDEN OLDU

Bu görüntülerin sosyal medya üzerinden yayınlanması farklı tepkilere sebep oldu. Bazı kişiler grubun tacizciyi dövmesini destekledi, bazı kişiler ise bu şekilde bir cezalandırmanın doğru olmadığını ifade etti.

DÖVÜLMESİ YASALARA AYKIRI BULUNDU

Yaşanan skandal olay sonrası emniyet konuya ilişkin açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada insanların bu şekilde adaleti sağlamalarının yasalara aykırı olduğunu söyleyerek bu tür davranışlardan uzak durulmasını istedi.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.