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  3. Markette hırsızlık yapan 2 kişi tekme tokat dövülerek sokağa atıldı

Markette hırsızlık yapan 2 kişi tekme tokat dövülerek sokağa atıldı

İstanbul Beyoğlu'nda 2 kişi bir markete girerek hırsızlık yapmaya çalıştı. Aldıkları ürünleri ise kıyafetlerinin altında saklayan hırsızlar, market sahibinin fark etmesiyle tekme tokat dövülerek dışarı atıldılar.

Markette hırsızlık yapan 2 kişi tekme tokat dövülerek sokağa atıldı

Hırsızlar çaldıklarını saklamaya çalışırken fark edilip market sahibinden dayak yediler.

Olay, Beyoğlu'nda geçtiğimiz günlerde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, markete giren 2 kişi önce alışveriş yapıyormuş gibi markette reyonları gezmeye başladı.

Ardından şahıslardan biri kasanın bulunduğu kısıma gelerek market sahibinin görüş açısını kısıtlamaya çalıştı. Bu sırada diğer şahıs da içecek reyonundan 2 şişe içecek aldı.

ÇALMAYA ÇALIŞTILAR

Şahıs içecekleri üzerindeki kıyafetin altına saklayarak çalmaya çalıştı. Durumu fark eden market sahibi 2 hırsızlık şüphelisini tekme tokat döverek dışarı attı. Tüm yaşananlar markette bulunan güvenlik kameralarına yansıdı.

Markette hırsızlık yapan 2 kişi tekme tokat dövülerek sokağa atıldıMarkette hırsızlık yapan 2 kişi tekme tokat dövülerek sokağa atıldı




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