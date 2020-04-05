Markette hırsızlık yapan 2 kişi tekme tokat dövülerek sokağa atıldı

Hırsızlar çaldıklarını saklamaya çalışırken fark edilip market sahibinden dayak yediler.

Olay, Beyoğlu'nda geçtiğimiz günlerde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, markete giren 2 kişi önce alışveriş yapıyormuş gibi markette reyonları gezmeye başladı.

Ardından şahıslardan biri kasanın bulunduğu kısıma gelerek market sahibinin görüş açısını kısıtlamaya çalıştı. Bu sırada diğer şahıs da içecek reyonundan 2 şişe içecek aldı.

ÇALMAYA ÇALIŞTILAR

Şahıs içecekleri üzerindeki kıyafetin altına saklayarak çalmaya çalıştı. Durumu fark eden market sahibi 2 hırsızlık şüphelisini tekme tokat döverek dışarı attı. Tüm yaşananlar markette bulunan güvenlik kameralarına yansıdı.