Markette hırsızlık yapan 2 kişi tekme tokat dövülerek sokağa atıldı
İstanbul Beyoğlu'nda 2 kişi bir markete girerek hırsızlık yapmaya çalıştı. Aldıkları ürünleri ise kıyafetlerinin altında saklayan hırsızlar, market sahibinin fark etmesiyle tekme tokat dövülerek dışarı atıldılar.
Hırsızlar çaldıklarını saklamaya çalışırken fark edilip market sahibinden dayak yediler.
Olay, Beyoğlu'nda geçtiğimiz günlerde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, markete giren 2 kişi önce alışveriş yapıyormuş gibi markette reyonları gezmeye başladı.
Ardından şahıslardan biri kasanın bulunduğu kısıma gelerek market sahibinin görüş açısını kısıtlamaya çalıştı. Bu sırada diğer şahıs da içecek reyonundan 2 şişe içecek aldı.
ÇALMAYA ÇALIŞTILAR
Şahıs içecekleri üzerindeki kıyafetin altına saklayarak çalmaya çalıştı. Durumu fark eden market sahibi 2 hırsızlık şüphelisini tekme tokat döverek dışarı attı. Tüm yaşananlar markette bulunan güvenlik kameralarına yansıdı.
HABERE YORUM KAT