Markette yankesici dehşeti! Kaşla göz arasında telefonunu çaldırdı

İstanbul Beyoğlu'nda yaşlı bir kadın, markette alışveriş yaptığı esnada şapkalı ve cerrahi maskeli yabancı uyruklu iki yankesici tarafından kaşla göz arasında soyuldu. O anlar marketin güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken sonradan durumu fark eden kadının ihbarı üzerine polis arama çalışmalarına başladı.