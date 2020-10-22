Markette yankesici dehşeti! Kaşla göz arasında telefonunu çaldırdı
İstanbul Beyoğlu'nda yaşlı bir kadın, markette alışveriş yaptığı esnada şapkalı ve cerrahi maskeli yabancı uyruklu iki yankesici tarafından kaşla göz arasında soyuldu. O anlar marketin güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken sonradan durumu fark eden kadının ihbarı üzerine polis arama çalışmalarına başladı.
Arıza 7. bölüm fragmanı yayınlandı | Ali Rıza içine düştüğü durumdan kurtulacak mı?
Telefon hırsızına iş yeri sahibinden tekme tokatlı saldırı!
Doğduğun Ev Kaderindir 17. bölüm fragmanı yayınlandı! | Zeynep özgürlüğe adım atıyor!
Kayseri'de komşu dehşeti! Kafasını taşla ezip uçurumdan attı
22 Ekim 2020 Perşembe 11:20
Benzer Videolar