Marketteki indirim savaşında tekme ve yumruklar havada uçuştu!

Batman'da bir markette başlatılan inidirim kampanyasına akın eden vatandaşlar, sosyal mesafe kuralını hiçe saydı. İndirimde olan dizüstü bilgisayarı almaya çalışan birkaç kişi ise tekme ve yumruklarla birbirine girişti. O anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye kaydedildi.