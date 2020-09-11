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  3. Marketteki indirim savaşında tekme ve yumruklar havada uçuştu!

Marketteki indirim savaşında tekme ve yumruklar havada uçuştu!

Batman'da bir markette başlatılan inidirim kampanyasına akın eden vatandaşlar, sosyal mesafe kuralını hiçe saydı. İndirimde olan dizüstü bilgisayarı almaya çalışan birkaç kişi ise tekme ve yumruklarla birbirine girişti. O anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye kaydedildi.

Batman'da bir markette yaşanan olayda indirim izdihamı kameralara anbaean yansıdı. İndirimdeki ürünlerden almak isteyen vatandaşlar sosyal mesafeyi unuturken bir grup vatandaşın da indirimdeki dizüstü bilgisayarı almak için dövüşü ise böyle görüntülendi. Olay ise güvenlik güçlerinin markete gelmesi ile son buldu.

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11 Eylül 2020 Cuma 13:25
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