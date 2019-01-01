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  3. Marketten aldığı ürünleri montunun içine koydu

Marketten aldığı ürünleri montunun içine koydu

BURSA'nın İnegöl ilçesinde bir kişi, marketten aldığı ürünleri poşete para vermek yerine montunun içine koyduğu görüntüleri paylaştı.

Marketten aldığı ürünleri montunun içine koydu

BURSA'nın İnegöl ilçesinde bir kişi, marketten aldığı ürünleri poşete para vermek yerine montunun içine koyduğu görüntüleri paylaştı. Bu anlar izleyenleri gülümsetti.

İlçede yaşayan Taner G., bir marketten alışveriş yaptıktan sonra poşetlerin paralı olması nedeniyle ürünleri montunun içine koydu. Taner G., bu anları da sosyal medyada paylaştı. Görüntüler takipçilerden ilgi gördü.

FOTOĞRAFLI

DHA

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