Marketten aldığı ürünleri montunun içine koydu
BURSA'nın İnegöl ilçesinde bir kişi, marketten aldığı ürünleri poşete para vermek yerine montunun içine koyduğu görüntüleri paylaştı.
BURSA'nın İnegöl ilçesinde bir kişi, marketten aldığı ürünleri poşete para vermek yerine montunun içine koyduğu görüntüleri paylaştı. Bu anlar izleyenleri gülümsetti.
İlçede yaşayan Taner G., bir marketten alışveriş yaptıktan sonra poşetlerin paralı olması nedeniyle ürünleri montunun içine koydu. Taner G., bu anları da sosyal medyada paylaştı. Görüntüler takipçilerden ilgi gördü.
FOTOĞRAFLI
DHA
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