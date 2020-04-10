Marketten istediği bedava sigarayı alamayınca camlarını kırdı

DÜZCE(İHA) – Gündüz geldiği marketten bedava sigara isteyen şahsın isteği geri çevrilince gece yarısı marketin camlarını kırdı.

Olay; Gece saatlerinde Düzce merkezde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; İstanbul Caddesi üzerinde bulunan Sabri Kayahan'a ait markete öğlen saatlerinde giden K. S. isimli şahıs bedava sigara istedi. Ancak market sahibi şahsın bu teklifini kabul etmedi. Korona Virüs tedbirleri kapsamında erken kapanan marketin önüne gece saatlerinde gelen şahıs, kaldırımda bulduğu taş ile marketin camlarını kırdı. Ardından kaçmaya çalışırken bölgede bulunan polis ekipleri şahsı yakaladı. Yakalanan şahıs ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken market sahipleri ise kırık camları temizlemeye çalıştılar.

Kaynak: İHA