Marketten silah zoruyla sigara alan şahıs tutuklandı

DÜZCE(İHA) – Düzce'de yılın son günü bir markete girerek bıçak ve silah çekerek sigara çalan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yakalanan şahsın 30'a yakın suç kaydının olduğu ortaya çıktı.

Olay, Düzce'nin Uzunmustafa Mahallesi'nde meydana gelmişti. Alınan bilgilere göre Uzunmustafa Mahallesi'nde yılın son günü sabah saatlerinde Taner Karslıoğlu'na ait markete giren ve veresiyesi sigara isteyen, isteği olmayınca da silah ve bıçak tehdidiyle sigaraları çalarak kaçmaya çalışan Nahit K., polis ekiplerince yakalanmıştı. Yakalanan şahıs emniyetteki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi. Zanlı adlı makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şüphelinin tehdit, yaralama, yağma, uyuşturucu madde kullanmak gibi 30'dan fazla sabıkasının olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA