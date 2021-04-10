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  3. Marketten yağ çalan hırsızın inanılmaz rahatlığı! Elini kolunu sallayarak çıktı

Marketten yağ çalan hırsızın inanılmaz rahatlığı! Elini kolunu sallayarak çıktı

Esenler'de bir markette yağ hırsızlığı yaşandı. 5 litrelik sıvı yağı çalan hırsız hiç bir şey olmamış gibi marketten elini kolunu sallayarak çıktı. Hırsızın rahat tavırları pes dedirtti.

Marketten yağ çalan hırsızın inanılmaz rahatlığı! Elini kolunu sallayarak çıktı

Esenler'de bulunan bir markette geçtiğimiz gün hırsızlık olayı meydana geldi. İddiaya göre, markete gelen bir şahıs market içerisinde bir süre dolaştıktan sonra sıvı yağ reyonuna gelerek burada bulunan 5 litrelik yağı alıp, market içerisinde gezmeye devam etti. Market çalışanlarının başka müşterilerle ilgilendiği anı fırsat bilen hırsız, elini kolunu sallayarak marketten çıkıp kayıplara karıştı.

RAHAT TAVIRLARI DİKKAT ÇEKTİ

Ürünlerin eksik olması üzerine güvenlik kamerası görüntülerini izleyen market çalışanları, şahsın 5 litrelik yağı çaldığını tespit etti. Markette rahat tavırlarla gezen hırsızın rahat tavırları ise market çalışanlarına pes dedirtti. Görüntülerde, tanınmamak için şapka takarak reyona gelen hırsız, vatandaşların reyondan çıkmasını bekliyor ve daha sonra 5 litrelik yağı alarak elini kolunu sallayıp marketten çıkıyor.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

Marketten yağ çalan hırsızın inanılmaz rahatlığı! Elini kolunu sallayarak çıktı

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