Markiyan Bakus kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Markiyan Bakus Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Markiyan Bakus adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Markiyan Bakus Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Markiyan Bakus 20 Ocak 2006 tarihinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Бакус Маркіян Іванович şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Markiyan Bakus Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Markiyan Bakus, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Rukh Lviv U19 futbol takımında oynamaktadır. Rukh Lviv U19 takımına - tarihinde katılmıştır. Markiyan Bakus'nin Rukh Lviv U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Markiyan Bakus Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Markiyan Bakus Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Markiyan Bakus şuan Rukh Lviv U19 takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.
Markiyan Bakus Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Ukrayna U17 takımında 23 numaralı formasıyla 24 Ekim 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.
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