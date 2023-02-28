Markiyan Voytsekhovskyi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Markiyan Voytsekhovskyi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Markiyan Voytsekhovskyi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Markiyan Voytsekhovskyi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Markiyan Voytsekhovskyi 27 Kasım 2003 tarihinde Lviv şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Ukrayna,Kanada uyrukludur.Gerçek adı da Войцеховський Маркіян Миколайович şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Markiyan Voytsekhovskyi Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Markiyan Voytsekhovskyi, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
York United FC futbol takımında oynamaktadır. York United FC takımına 23 Aralık 2022 tarihinde katılmıştır. Markiyan Voytsekhovskyi'nin York United FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.
Markiyan Voytsekhovskyi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Markiyan Voytsekhovskyi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2022 yılında Pro Stars FC
23 Aralık 2022 yılında York United
Markiyan Voytsekhovskyi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Markiyan Voytsekhovskyi şuan York United FC takımında oynamakta ve 70 numaralı formayı giymektedir.
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