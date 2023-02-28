Markiyan Voytsekhovskyi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Markiyan Voytsekhovskyi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Markiyan Voytsekhovskyi kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Markiyan Voytsekhovskyi ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.