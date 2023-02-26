Markkus Seppik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Markkus Seppik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Markkus Seppik adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Markkus Seppik Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Markkus Seppik 16 Nisan 2001 tarihinde Pärnu şehrinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. Estonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Markkus Seppik Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Trequartista Football Man. yapmaktadır. Markkus Seppik, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Flora Tallinn futbol takımında oynamaktadır. FC Flora Tallinn takımına 1 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Markkus Seppik'nin FC Flora Tallinn ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Markkus Seppik Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Markkus Seppik isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Markkus Seppik Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Markkus Seppik futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında FC Flora U16

1 Ocak 2017 yılında FC Flora U21

1 Ocak 2019 yılında FC Flora

11 Temmuz 2019 yılında Holst. Kiel U19

30 Haziran 2020 yılında FC Flora

Markkus Seppik Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Markkus Seppik şuan FC Flora Tallinn takımında oynamakta ve 43 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Markkus Seppik Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Keila JK (-2015), FC Flora (2016)

Estonya U21 takımında 18 numaralı formasıyla 5 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

Estonya U19 takımında 3 numaralı formasıyla 10 Ocak 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 0 gol atmıştır.

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