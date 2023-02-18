Marko Adamovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marko Adamovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marko Adamovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marko Adamovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marko Adamovic 11 Mart 1991 tarihinde Ub şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Марко Адамовић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marko Adamovic Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Marko Adamovic, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Jedinstvo Ub futbol takımında oynamaktadır. FK Jedinstvo Ub takımına 30 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Marko Adamovic'nin FK Jedinstvo Ub ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Marko Adamovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marko Adamovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marko Adamovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marko Adamovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2008 yılında Jedinstvo Ub

1 Ocak 2010 yılında Spartak

18 Ocak 2013 yılında Radnicki 1923

30 Ocak 2013 yılında Rad Belgrad

14 Ağu 2014 yılında Vozdovac

1 Temmuz 2016 yılında Karmiotissa

1 Temmuz 2017 yılında Hapoel Raanana

11 Eylül 2017 yılında Beroe

3 Temmuz 2018 yılında AEL Limassol

8 Ağu 2021 yılında Doxa Katokopias

30 Ağu 2022 yılında Jedinstvo Ub

Marko Adamovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marko Adamovic şuan FK Jedinstvo Ub takımında oynamakta ve 34 numaralı formayı giymektedir.

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