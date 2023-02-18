Marko Andjelkovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marko Andjelkovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marko Andjelkovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marko Andjelkovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marko Andjelkovic 29 Ocak 2001 tarihinde Kruševac şehrinde doğmuştur. Sırbistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marko Andjelkovic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Marko Andjelkovic, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Trayal Kruševac futbol takımında oynamaktadır. FK Trayal Kruševac takımına 4 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Marko Andjelkovic'nin FK Trayal Kruševac ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Marko Andjelkovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marko Andjelkovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marko Andjelkovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marko Andjelkovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

21 Ocak 2021 yılında FK Brodarac

1 Şubat 2021 yılında Jedinstvo Sur

30 Haziran 2021 yılında FK Brodarac

1 Ağu 2021 yılında Jedinstvo Sur

4 Temmuz 2022 yılında Trayal

Marko Andjelkovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marko Andjelkovic şuan FK Trayal Kruševac takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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