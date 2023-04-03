Marko Arsovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marko Arsovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Marko Arsovic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Marko Arsovic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.