Marko Arsovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marko Arsovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marko Arsovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Marko Arsovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Marko Arsovic 27 Şubat 2005 tarihinde Brescia şehrinde doğmuştur. Sırbistan,İtalya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Marko Arsovic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Marko Arsovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Čukarički U19 futbol takımında oynamaktadır. FK Čukarički U19 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Marko Arsovic'nin FK Čukarički U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Marko Arsovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Marko Arsovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında Cukaricki U16
1 Temmuz 2021 yılında Čukarički U17
1 Temmuz 2022 yılında Čukarički U19
Marko Arsovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Marko Arsovic şuan FK Čukarički U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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