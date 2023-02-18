Marko Bacanin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marko Bacanin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Marko Bacanin kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Marko Bacanin ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Marko Bacanin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marko Bacanin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marko Bacanin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marko Bacanin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marko Bacanin 9 Temmuz 1998 tarihinde Smederevo şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Марко Бачанин şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marko Bacanin Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Seven Stars yapmaktadır. Marko Bacanin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

GFK Sloboda Uzice futbol takımında oynamaktadır. GFK Sloboda Uzice takımına 23 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Marko Bacanin'nin GFK Sloboda Uzice ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Marko Bacaninboyu ve yaşı kaç

Marko Bacanin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marko Bacanin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Marko Bacanin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marko Bacanin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Jagodina U19

15 Temmuz 2016 yılında Vojvodina

8 Eylül 2017 yılında AOX Kissamikos

1 Ocak 2018 yılında Kulüpsüz

27 Şubat 2018 yılında Tabor Sezana

19 Ocak 2019 yılında Javor-Matis

1 Temmuz 2019 yılında Radnicki Sombor

14 Ocak 2020 yılında Novi Banovci

28 Temmuz 2020 yılında Smederevo

14 Ocak 2021 yılında Napredak

1 Temmuz 2022 yılında Zelez. Pancevo

23 Ocak 2023 yılında Sloboda Uzice

30 Haziran 2023 yılında Zelez. Pancevo

Marko Bacanin kimdir

Marko Bacanin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marko Bacanin şuan GFK Sloboda Uzice takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FK Smederevo, FK Jagodina

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Marko Bacanin nereli

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