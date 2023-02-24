Marko Baltic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marko Baltic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marko Baltic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marko Baltic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marko Baltic 17 Mayıs 2001 tarihinde Nova Bila şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Marko Baltić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marko Baltic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JK9 SPORT yapmaktadır. Marko Baltic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK GOSK Gabela futbol takımında oynamaktadır. NK GOSK Gabela takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Marko Baltic'nin NK GOSK Gabela ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Marko Baltic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marko Baltic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marko Baltic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marko Baltic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

19 Ağustos 2019 yılında NK Osijek U19

6 Ağustos 2020 yılında Travnik

1 Temmuz 2021 yılında GOSK Gabela

Marko Baltic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marko Baltic şuan NK GOSK Gabela takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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