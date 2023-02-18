Marko Baresic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marko Baresic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marko Baresic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marko Baresic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marko Baresic 30 Nisan 1999 tarihinde Zadar şehrinde doğmuştur. 1,96 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Marko Barešić şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marko Baresic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MN Sport yapmaktadır. Marko Baresic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Osijek futbol takımında oynamaktadır. NK Osijek takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Marko Baresic'nin NK Osijek ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Marko Baresic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marko Baresic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Marko Baresic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marko Baresic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında RNK Split U17

1 Temmuz 2016 yılında RNK Split U19

9 Eylül 2016 yılında NK Osijek U19

1 Temmuz 2018 yılında NK Osijek II

1 Temmuz 2021 yılında NK Osijek

Marko Baresic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marko Baresic şuan NK Osijek takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.