Marko Bedek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marko Bedek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marko Bedek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marko Bedek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marko Bedek 10 Haziran 1999 tarihinde Novo Mesto şehrinde doğmuştur. Slovenya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marko Bedek Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Marko Bedek, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Krka futbol takımında oynamaktadır. NK Krka takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Marko Bedek'nin NK Krka ile sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihinde bitmektedir.

Marko Bedek Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marko Bedek isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marko Bedek Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marko Bedek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında NK Krka

Marko Bedek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marko Bedek şuan NK Krka takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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