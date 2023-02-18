Marko Bjelanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marko Bjelanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marko Bjelanovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marko Bjelanovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marko Bjelanovic 2 Temmuz 1990 tarihinde Rijeka şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Marko Bjelanović şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marko Bjelanovic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Player-Sportmanagement yapmaktadır. Marko Bjelanovic, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Radnicki Dalj futbol takımında oynamaktadır. NK Radnicki Dalj takımına 1 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Marko Bjelanovic'nin NK Radnicki Dalj ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Marko Bjelanovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marko Bjelanovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marko Bjelanovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marko Bjelanovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında NK Pomorac

30 Ağu 2012 yılında Kozármisleny

1 Ağu 2013 yılında Kulüpsüz

11 Ekim 2013 yılında NK Opatija

8 Ağu 2014 yılında NK Pomorac

20 Şubat 2015 yılında NK Novigrad

15 Şubat 2017 yılında NK Opatija

30 Haziran 2017 yılında NK Novigrad

14 Temmuz 2017 yılında NK Vinogradar

15 Şubat 2018 yılında NK Kustosija

27 Temmuz 2018 yılında NK Vinogradar

16 Ağu 2019 yılında NK Novigrad

30 Ağu 2019 yılında NK Opatija

23 Mart 2020 yılında Øystese Fotball

28 Eylül 2020 yılında NK Opatija

19 Ocak 2022 yılında Bijelo Brdo

1 Şubat 2023 yılında Radnicki Dalj

Marko Bjelanovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marko Bjelanovic şuan NK Radnicki Dalj takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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