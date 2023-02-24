Marko Blanusa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marko Blanusa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marko Blanusa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marko Blanusa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marko Blanusa 12 Kasım 2003 tarihinde Banja Luka şehrinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Marko Blanuša şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marko Blanusa Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Marko Blanusa, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Zeljeznicar Banja Luka futbol takımında oynamaktadır. FK Zeljeznicar Banja Luka takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Marko Blanusa'nin FK Zeljeznicar Banja Luka ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Marko Blanusa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marko Blanusa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marko Blanusa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marko Blanusa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Zeljeznicar BL

Marko Blanusa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marko Blanusa şuan FK Zeljeznicar Banja Luka takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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