Marko Blazic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marko Blazic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marko Blazic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marko Blazic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marko Blazic 2 Ağu 1985 tarihinde Mladenovac şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Marko Blažić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marko Blazic Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Marko Blazic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK IMT Belgrad futbol takımında oynamaktadır. FK IMT Belgrad takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Marko Blazic'nin FK IMT Belgrad ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Marko Blazic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marko Blazic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marko Blazic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marko Blazic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2003 yılında Polet Trbusani

1 Temmuz 2004 yılında Rad Belgrad

1 Ocak 2005 yılında OFK Mladenovac

1 Temmuz 2006 yılında Čukarički

1 Ocak 2008 yılında Kızılyıldız

1 Ağu 2010 yılında Kızılyıldız II

1 Ocak 2011 yılında Ruzomberok

1 Ağu 2011 yılında Amkar Perm

1 Ocak 2013 yılında Bunyodkor

12 Şubat 2014 yılında Atyrau

1 Ocak 2015 yılında Kulüpsüz

15 Temmuz 2015 yılında Radnicki Nis

1 Şubat 2016 yılında AEL Kalloni

29 Temmuz 2016 yılında PAS Lamia

1 Temmuz 2019 yılında Apollon Smyrnis

5 Ekim 2020 yılında Rad Belgrad

1 Temmuz 2022 yılında IMT Belgrad

Marko Blazic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marko Blazic şuan FK IMT Belgrad takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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