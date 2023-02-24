Marko Bojovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marko Bojovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marko Bojovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Marko Bojovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Marko Bojovic 15 Haziran 2002 tarihinde Nikšić şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Karadağ uyrukludur.Gerçek adı da Марко Бојовић şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Marko Bojovic Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Igor Gluscevic yapmaktadır. Marko Bojovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Napredak Krusevac futbol takımında oynamaktadır. FK Napredak Krusevac takımına 10 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Marko Bojovic'nin FK Napredak Krusevac ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.
Marko Bojovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Marko Bojovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
29 Ağustos 2020 yılında Kom Pod U19
1 Haziran 2021 yılında Sutjeska II
15 Ocak 2022 yılında OSK Igalo
30 Haziran 2022 yılında Sutjeska II
1 Ağustos 2022 yılında OFK Grbalj
10 Şubat 2023 yılında Napredak
Marko Bojovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Marko Bojovic şuan FK Napredak Krusevac takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.