Marko Brankovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marko Brankovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marko Brankovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Marko Brankovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Marko Brankovic 8 Mayıs 1997 tarihinde Nis şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Marko Branković şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Marko Brankovic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Marko Brankovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Radnicki Belgrad futbol takımında oynamaktadır. FK Radnicki Belgrad takımına 17 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Marko Brankovic'nin FK Radnicki Belgrad ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.
Marko Brankovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Marko Brankovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.
Marko Brankovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?
Marko Brankovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
22 Ocak 2015 yılında Radnicki Nis
23 Ocak 2015 yılında Ozren Sokobanja
30 Haziran 2015 yılında Radnicki Nis
27 Temmuz 2015 yılında Car Konstantin
30 Haziran 2016 yılında Radnicki Nis
13 Ağu 2016 yılında Car Konstantin
30 Haziran 2017 yılında Radnicki Nis
1 Temmuz 2017 yılında Sindjelic
31 Aralık 2017 yılında Radnicki Nis
11 Şubat 2018 yılında Sindjelic
24 Ağu 2018 yılında FK Alfa Modriča
4 Şubat 2019 yılında Buducnost Po
17 Ocak 2022 yılında Rad Belgrad
Marko Brankovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Marko Brankovic şuan FK Radnicki Belgrad takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.
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