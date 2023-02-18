Marko Brest kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marko Brest Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marko Brest adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marko Brest Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marko Brest 10 Mayıs 2002 tarihinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Slovenya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marko Brest Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Marko Brest, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Aluminij Kidricevo futbol takımında oynamaktadır. NK Aluminij Kidricevo takımına 15 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Marko Brest'nin NK Aluminij Kidricevo ile sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihinde bitmektedir.

Marko Brest Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marko Brest isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marko Brest Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marko Brest futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Şubat 2020 yılında NK Maribor U19

10 Mart 2021 yılında Drava Ptuj

15 Temmuz 2021 yılında NK Aluminij

Marko Brest Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marko Brest şuan NK Aluminij Kidricevo takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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